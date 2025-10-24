D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1

A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD

Roma, 24 ottobre 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 27 E MARTEDI’ 28 OTTOBRE, CON ORARIO 22:00-5:00

Sulla D19 Diramazione Roma sud:

-sarà chiuso, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene dalla Diramazione Roma sud, uscire alla stazione di San Cesareo, percorrere la SS6 Casilina verso Frosinone ed entrare sulla A1 alla stazione di Valmontone;

per i veicoli provenienti dal G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma), immettersi sulla A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per la A1 Milano-Napoli, direzione di Napoli.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 29 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 30 OTTOBRE

Sulla D19 Diramazione Roma sud:

-sarà chiuso, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene dalla Diramazione Roma sud, uscire alla stazione di San Cesareo, percorrere la SS6 Casilina verso Frosinone ed entrare sulla A1 alla stazione di Valmontone;

per i veicoli provenienti dal G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma), immettersi sulla A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per la A1 Milano-Napoli, direzione di Napoli.

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il ramo di immissione sulla D19 Diramazione Roma sud, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa si consiglia di percorrere la A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per Roma est e successivamente per il G.R.A., dal quale sarà possibile immettersi sulla D19 Diramazione Roma sud.