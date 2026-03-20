D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI SAN CESAREO
D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI SAN CESAREO
Roma, 20 marzo 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di manutenzione dei cavi in fibra ottica, nelle tre notti di lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 marzo, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di San Cesareo, in entrata verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Monteporzio Catone.