D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI MONTEPORZIO CATONE
Roma, 8 settembre 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone, in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), nei seguenti giorni e orari:
-nelle tre notti di martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 settembre, con orario 22:00-5:00;
-dalle 23:00 di venerdì12 alle 6:00 di sabato 13 settembre.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di San Cesareo.