D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SAN CESAREO-ALLACCIAMENTO A1

Roma, 27 giugno 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di martedì 30 giugno, mercoledì 1 e giovedì 2 luglio, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra San Cesareo e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, in direzione di quest’ultima.

Pertanto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Cesareo, percorrere la SS6 Casilina verso Frosinone ed entrare in A1 a Valmontone, verso Napoli o in direzione di Firenze.

Chi è diretto verso Firenze, in ulteriore alternativa, potrà percorrere il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), immettersi sulla A24 Roma-Teramo verso Teramo e proseguire sulla A1 in direzione Firenze.