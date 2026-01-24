D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SAN CESAREO-ALLACCIAMENTO A1

Roma, 24 gennaio 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori manutenzione delle barriere spartitraffico, nelle due notti di martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra San Cesareo e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, in direzione di quest’ultima.

Pertanto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Cesareo, percorrere la SS6 Casilina in direzione Frosinone ed entrare in A1 a Valmontone.