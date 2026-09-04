D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSURE NOTTURENE DELLA STAZIONE DI SAN CESAREO

Roma, 4 settembre 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di San Cesareo, in entrata verso la A1 e in uscita provenendo dal Grande Raccordo Anulare.

In alternativa: Monteporzio Catone.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.