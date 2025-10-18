D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI MONTEPORZIO CATONE
Roma, 18 ottobre 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 22:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 ottobre, sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone, in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di San Cesareo.