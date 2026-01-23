D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SAN CESAREO-MONTEPORZIO CATONE VERSO ROMA
Roma, 23 gennaio 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di manutenzione delle barriere spartitraffico, dalle 22:00 di lunedì 26 alle 5:00 di martedì 27 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra San Cesareo e Monteporzio Catone, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Cesareo, percorrere la viabilità ordinaria: SS216 via Maremmana, SS6 Casilina verso Roma/G.R.A.
In ulteriore alternativa, dalla SS6 Casilina immettersi sulla SP67a via di Fontana Candida ed entrare sulla D19 Diramazione Roma sud alla stazione di Monteporzio Catone.