D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MONTEPORZIO CATONE-SAN CESAREO VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI
D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MONTEPORZIO CATONE-SAN CESAREO VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 5 settembre 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Monteporzio Catone e San Cesareo, verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monteporzio Catone, percorrere la viabilità ordinaria: SP67a via di Fontana Candida e SS6 Casilina verso Frosinone e rientrare sulla stessa Diramazione Roma sud alla stazione di San Cesareo.