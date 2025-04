D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MONTEPORZIO CATONE-SAN CESAREO VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 11 aprile 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire indagini geotecniche, dalle 23:00 di lunedì 14 alle 5:00 di martedì 15 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Monteporzio Catone e San Cesareo, verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monteporzio Catone, percorrere la viabilità ordinaria: SP67a, via di Fontana Candida, SS6 Casilina in direzione Frosinone, con rientro sulla D19 Diramazione Roma sud alla stazione di San Cesareo.