D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MONTEPORZIO CATONE-ALLACCIAMENTO G.R.A. VERSO ROMA

Roma, 26 gennaio 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di manutenzione delle barriere spartitraffico, dalle 22:00 di giovedì 29 alle 5:00 di venerdì 30 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Monteporzio Catone e l’allacciamento con il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), verso Roma.

Contestualmente saranno chiuse le aree di servizio “Frascati est” e “Tuscolana est”, situate nel suddetto tratto.

Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, all’interno delle suddette aree di servizio, dalle 18:00 di giovedì 29 gennaio e fino alla riapertura delle stesse.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monteporzio Catone, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP67a via di Fontana Candida, SS6 Casilina, verso Roma.