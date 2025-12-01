D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO GRA-MONTEPORZIO CATONE VERSO LA A1

Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, attività di ispezione e manutenzione cavalcavia e barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 2 alle 5:00 di mercoledì 3 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e Monteporzio Catone, verso la A1 Milano-Napoli. Contestualmente, saranno chiuse le aree di servizio “Frascati ovest” e “Tuscolana ovest”.

Inoltre, sarà chiuso il parcheggio dedicato ai mezzi pesanti, all’interno delle suddette aree di servizio, dalle 18:00 di martedì 2 e fino alla riapertura delle stesse.

In alternativa, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla Diramazione Roma sud alla stazione di Monteporzio Catone.

Dal G.R.A., immettersi sulla A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per A1 Milano-Napoli, direzione Napoli o Firenze.