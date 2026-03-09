D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO GRA-MONTEPORZIO CATONE VERSO LA A1

Roma, 9 marzo 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire la rimozione di un cantiere di lavoro, dalle 22:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e Monteporzio Catone, verso la A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Torrenova, verso la A1.

Contestualmente saranno chiuse anche le aree di servizio “Frascati ovest” e “Tuscolana ovest”; si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai mezzi pesanti, all’interno delle suddette aree di servizio, dalle ore 18:00 di giovedì 12, fino alla riapertura delle stesse.

In alternativa, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla Diramazione Roma sud alla stazione di Monteporzio Catone. Dal G.R.A., immettersi sulla A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per A1 Milano-Napoli, direzione Napoli o Firenze.