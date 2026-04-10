D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO G.R.A.-TORRENOVA VERSO LA A1
D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO G.R.A.-TORRENOVA VERSO LA A1
Roma, 10 aprile 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e Torrenova, verso la A1 Milano-Napoli.
Di conseguenza, sarà contestualmente chiusa l’area di servizio “Tuscolana ovest”, situata nel suddetto tratto; si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, dalle ore 18:00 di lunedì 13, fino alla riapertura della stessa.
In alternativa, uscire allo svincolo 20 “La Romanina” del G.R.A., percorrere via Vittoria Ragusa ed entrare sulla D19 Diramazione Roma sud allo svincolo di Torrenova.
In ulteriore alternativa, uscire allo svincolo 18 “Casilina” del G.R.A., percorrere la SS6 Casilina verso Frosinone, la SP67a via di Fontana Candida ed entrare sulla D19 Diramazione Roma sud alla stazione di Monteporzio Catone, per riprendere il proprio itinerario in direzione della A1 Milano-Napoli.