D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1-MONTEPORZIO CATONE VERSO ROMA

Roma, 12 aprile 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23:00 di mercoledì 15 alle 5:00 di giovedì 16 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e Monteporzio Catone, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

Contestualmente saranno chiusi, per chi percorre la A1 e proviene da Napoli e da Roma, i Rami di immissione sulla D19 Diramazione Roma sud.

Non sarà accessibile, sulla Diramazione Roma sud, lo svincolo di San Cesareo, in entrata verso Roma/G.R.A. e in uscita per chi proviene dalla A1.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Napoli, anticipare l’uscita alla stazione di Valmontone, al km 586+900 della A1, percorrere la viabilità ordinaria: SS6 Casilina verso Roma, SP67a via di Fontana Candida e immettersi sulla D19 Diramazione Roma sud attraverso la stazione di Monteporzio Catone;

per chi proviene da Firenze, percorrere la A24 Roma-Teramo verso Roma, immettersi sul G.R.A. e successivamente sulla D19 Diramazione Roma sud.