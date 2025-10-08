D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI TORRENOVA

Roma, 8 ottobre 2025 – Sulla Diramazione Roma sud (D19) della A1 Milano-Napoli, per consentire ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nell’ambito delle attività che Anas sta portando avanti relative al piano di rifacimento della viabilità di collegamento di Tor Vergata, dalle 22:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Torrenova, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Monteporzio Catone, al km 10+200 della stessa D19 Diramazione Roma sud.