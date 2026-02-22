D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI SAN CESAREO
D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI SAN CESAREO
Roma, 22 febbraio 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 febbraio, sarà chiusa la stazione di San Cesareo, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Monteporzio Catone.