D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI SAN CESAREO

Roma, 3 febbraio 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia “Strada Vicinale delle Faete” e “Strada Comunale Sant’Andrea”, dalle 22:00 di mercoledì 4 alle 6:00 di giovedì 5 febbraio, sarà chiusa la stazione di San Cesareo, in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Monteporzio Catone.