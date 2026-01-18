D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI SAN CESAREO
Roma, 18 gennaio 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 21 alle 6:00 di giovedì 22 gennaio, sarà chiusa la stazione di San Cesareo, in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Monteporzio Catone.