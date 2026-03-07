D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI SAN CESAREO
Roma, 7 marzo 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 marzo, sarà chiusa la stazione di San Cesareo, in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa si consiglia di uscire a Monteporzio Catone.