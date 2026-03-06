D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 VERSO FIRENZE
Roma, 6 marzo 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 marzo, sarà chiuso, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi è in transito sul G.R.A., percorrere la D18 Diramazione Roma nord o la A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per A1/Firenze;
per chi proviene dalla D19 Diramazione Roma sud, immettersi sulla A1 verso Napoli, uscire a Valmontone e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Firenze.