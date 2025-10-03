D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO NAPOLI
Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi proviene dalla Diramazione Roma sud, uscire alla stazione di San Cesareo, percorrere la SS6 Casilina verso Frosinone ed entrare sulla A1 alla stazione di Valmontone;
per i veicoli provenienti dal G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma), immettersi sulla A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per la A1 Milano-Napoli, direzione di Napoli.