D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO FIRENZE
D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO FIRENZE
Roma, 7 settembre 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire attività di ispezione e manutenzione viadotti, dalle 22:00 di giovedì 10 alle 6:00 di venerdì 11 settembre, sarà chiuso, per chi proviene dal G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze.
In alternativa si consiglia:
per i veicoli in transito sul G.R.A., percorrere la D18 Diramazione Roma nord o la A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per A1/Firenze;
per i veicoli provenienti dalla D19 Diramazione Roma sud, immettersi sulla A1 verso Napoli, uscire a Valmontone e rientrare dalla stessa stazione in direzione Firenze.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.