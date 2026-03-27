D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL G.R.A.
D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL G.R.A.
Roma, 27 marzo 2026 – Per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di lunedì 30 alle 6:00 di martedì 31 marzo, sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dalla D19 Diramazione Roma sud immette sulla carreggiata interna del G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli ed è diretto verso la SS7 Appia.
In alternativa si consiglia di percorrere la carreggiata esterna del G.R.A., direzione Casilina e, seguendo le indicazioni per l’inversione di marcia, immettersi sulla carreggiata interna del G.R.A.
In ulteriore alternativa, uscire allo svincolo di Torrenova, sulla stessa D19 Diramazione Roma sud e seguire le indicazioni per il G.R.A.