D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL G.R.A.

Roma, 10 dicembre 2025 – Per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione sottovia e attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 dicembre, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla D19 Diramazione Roma sud immette sulla carreggiata interna del G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli ed è diretto verso la SS7 Appia.

In alternativa si consiglia di percorrere la carreggiata esterna del G.R.A., direzione Casilina e, seguendo le indicazioni per l’inversione di marcia, immettersi sulla carreggiata interna del G.R.A.

In ulteriore alternativa, uscire allo svincolo di Torrenova, sulla stessa D19 Diramazione Roma sud.