D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI SAN CESAREO
D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI SAN CESAREO
Roma, 11 ottobre 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 ottobre, sarà chiusa l’entrata di San Cesareo, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Monteporzio Catone, sulla stessa D19 Diramazione Roma sud.