D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI TORRENOVA

Roma, 1 novembre 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nell’ambito delle attività che Anas sta portando avanti, relative al piano di rifacimento della viabilità di collegamento di Tor Vergata, dalle 21:00 di martedì 4 alle 6:00 di mercoledì 5 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Torrenova, in entrata verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare sulla D19 Diramazione Roma sud percorrendo lo svincolo 19 del G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).