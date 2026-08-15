D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI SAN CESAREO
D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI SAN CESAREO
Roma, 15 agosto 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 agosto, sarà chiuso lo svincolo di San Cesareo, in entrata verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Monteporzio Catone.