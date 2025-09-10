D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI SAN CESAREO
Roma, 10 settembre 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 12 alle 5:00 di sabato 13 settembre, sarà chiusa la stazione di San Cesareo, in entrata verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Monteporzio Catone.