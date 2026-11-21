D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI SAN CESAREO

Roma, 21 novembre 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia “Strada Vicinale delle Faete” e “Strada Comunale Sant’Andrea”, dalle 22:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 novembre, sarà chiusa la stazione di San Cesareo, in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Monteporzio Catone.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.