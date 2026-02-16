D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI SAN CESAREO
Roma, 16 febbraio 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 febbraio, sarà chiusa la stazione di San Cesareo, in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Monteporzio Catone.