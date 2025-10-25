D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI MONTEPORZIO CATONE
Roma, 25 ottobre 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 ottobre, sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone, in entrata verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di San Cesareo.