D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI MONTEPORZIO CATONE
D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI MONTEPORZIO CATONE
Roma, 25 aprile 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 aprile, sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone, in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di San Cesareo.