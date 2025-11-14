D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI SAN CESAREO
Roma, 14 novembre 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 17 alle 5:00 di martedì 18 novembre, sarà chiusa la stazione di San Cesareo, in entrata verso la A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Monteporzio Catone.