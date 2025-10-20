D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI SAN CESAREO

Roma, 20 ottobre 2025 – Sulla Diramazione Roma sud (D19), per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre, sarà chiusa la stazione di San Cesareo, con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 ottobre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa si consiglia di uscire a Monteporzio Catone;

-dalle 22:00 di giovedì 23 alle 4:00 di venerdì 24 ottobre, sarà chiusa in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire a Monteporzio Catone.