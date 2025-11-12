D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MONTEPORZIO CATONE

Roma, 12 novembre 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per attività relative alla rimozione di un’area cantiere e consentire il rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di venerdì 14 alle 5:00 di sabato 15 novembre, sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone, in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di San Cesareo, al km 5+000 della stessa Diramazione Roma sud.