D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MONTEPORZIO CATONE
Roma, 27 ottobre 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 21:00 di giovedì 30 alle 5:00 di venerdì 31 ottobre, sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone, in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di San Cesareo.