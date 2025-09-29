D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MONTEPORZIO CATONE

Roma, 29 settembre 2025 – Sulla Diramazione Roma sud (D19) della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 30 settembre alle 5:00 di mercoledì 1 ottobre, sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di San Cesareo.