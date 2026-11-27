D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MONTEPORZIO CATONE
D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MONTEPORZIO CATONE
Roma, 27 novembre 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 30 novembre alle 5:00 di martedì 1 dicembre, sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone, in entrata verso la A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di San Cesareo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.