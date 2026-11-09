D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MONTEPORZIO CATONE

Roma, 9 novembre 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 novembre, sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di San Cesareo.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.