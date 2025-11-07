D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MONTEPORZIO CATONE

Roma, 7 novembre 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma Sud, per consentire lavori di consolidamento scarpata, dalle 21:00 di lunedì 10 alle 5:00 di martedì 11 novembre, sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone in uscita per chi proviene da A1 Milano-Napoli e in entrata per chi è diretto verso il G.R.A.

In alternativa, utilizzare la stazione di San Cesareo.