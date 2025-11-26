D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MONTEPORZIO CATONE
Roma, 26 novembre 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di venerdì 28, alle 2:00 di sabato 29 novembre, sarà chiusa in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e in uscita per chi proviene dalla A1;
-dalle 1:00 alle 5:00 di sabato 29 novembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di San Cesareo.