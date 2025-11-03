D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MONTEPORZIO CATONE

Roma, 3 novembre 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 21:00 di mercoledì 5 alle 5:00 di giovedì 6 novembre, sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone, in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di San Cesareo, al km 5+000.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono ddiramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.