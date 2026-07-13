D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI SAN CESAREO
D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI SAN CESAREO
Roma, 13 luglio 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 2:00 di venerdì 17 luglio, sarà chiuso lo svincolo di San Cesareo, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Monteporzio Catone.