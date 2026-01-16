D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI MONTEPORZIO CATONE
Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia “Strada Comunale Colle Pisano”, dalle 22:00 di lunedì 19 alle 2:00 di martedì 20 gennaio, sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone, in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di San Cesareo.