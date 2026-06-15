D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI SAN CESAREO

Roma, 15 giugno 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire attività di ispezione e manutenzione sottovia, dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 2:00 di giovedì 18 giugno, sarà chiusa la stazione di San Cesareo, in entrata verso la A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Monteporzio Catone.