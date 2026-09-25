D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI SAN CESAREO
D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI SAN CESAREO
Roma, 25 settembre 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 00:00 alle 5:00 di lunedì 28 settembre, sarà chiusa la stazione di San Cesareo, in entrata verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Monteporzio Catone.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.