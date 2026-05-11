D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI SAN CESAREO
D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI SAN CESAREO
Roma, 11 maggio 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 14 alle 3:00 di venerdì 15 maggio, sarà chiusa la stazione di San Cesareo, in entrata verso la A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Monteporzio Catone.