D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER ALCUNE ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI SAN CESAREO

Roma, 28 novembre 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia “Strada Vicinale delle Faete” e “Strada Comunale Sant’Andrea”, nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 dicembre, sarà chiusa la stazione di San Cesareo, nei seguenti orari e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 1 alle 2:00 di martedì 2 dicembre, sarà chiusa in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Monteporzio Catone;

-dalle 1:00 alle 6:00 di martedì 2 dicembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Monteporzio Catone.