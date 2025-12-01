D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER ALCUNE ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI MONTEPORZIO CATONE

Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia “Strada Comunale Pallotta”, “Strada Vicinale” e “Strada Fontana Candida”, nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 dicembre, sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone, nei seguenti orari e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di giovedì 4 alle 2:00 di venerdì 5 dicembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di San Cesareo;

-dalle 1:00 alle 5:00 di venerdì 5 dicembre, sarà chiusa in entrata verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di San Cesareo.